У Вінниці будівельник розбився під час ремонту даху торговельного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Вінниці будівельник впав з даху під час виконання будівельних робіт у торговельному центрі. Про це повідомили в відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
“23 вересня в обласному центрі під час виконання будівельних робіт на території торгового центру травми несумісні з життям отримав 57-річний чоловік. Попередньо встановлено, що потерпілий впав з даху торгового центру під час виконання будівельних робіт. Від отриманих ушкоджень вінничанин загинув на місці події ще до приїзду лікарів”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що Вінницьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), за що передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.
“В рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини загибелі чоловіка, на яких підставах він працював на території торгового центру та хто відповідав за дотримання правил особистої безпеки робітників”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Рівному на будівництві загинув робітник.