У Вільнюсі через погрози закрилася синагога
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Єврейська громада Литви оголосила, що через погрози тимчасово закриває синагогу в столиці Литви, передає УНН з посиланням на Delfi.
Єврейська організація звернулася до місцевої влади Вільнюса за захистом. У громаді попросили мерію захистити від можливих актів вандалізму і кладовище на Судервеському шосе після того, як в місті, на минулому тижні пройшли мітинги націоналістів.
"Останнім часом ЄОЛ отримує листи і дзвінки з погрозами. Вільнюська синагога не має можливості забезпечити безпеку людей, які бувають тут, серед яких є і постраждалі від нацистів, їх сімей", - сказано в заяві організації.
У мерії Вільнюса, в свою чергу, заявили, що в місті - безпечно.
Як повідомляв УНН, ООН закликає світових лідерів уникати ненависницької риторики.