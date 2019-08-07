В Вильнюсе из-за угроз закрылась синагога
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Еврейская община Литвы объявила, что из-за угроз временно закрывает синагогу в столице Литвы, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Еврейская организация обратилась к местным властям Вильнюса за защитой. В общине попросили мэрию защитить от возможных актов вандализма и кладбище на Судервеском шоссе после того, как в городе, на прошлой неделе прошли митинги националистов.
"В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей", — сказано в заявлении организации.
В мэрии Вильнюса, в свою очередь, заявили, что в городе – безопасно.
Как сообщал УНН, ООН призывает мировых лидеров избегать ненавистнической риторики.