У Віктора Павліка помер син
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Син співака Віктора Павліка, 21-річний Павло Павлік, пішов із життя після кількарічної боротьби з раком. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook мати хлопця Лора Созаєва, передає УНН.
"Забрав господь мого янгола!", - написала жінка.
Додамо, що саркому у сина артиста виявили у 2018-му році. Відтоді він переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але побороти тяжку хворобу не вдалося. У червні хлопець розповів, що припиняє лікування, але не припиняє боротьби та не полишає вірити в одужання.
Останні тижні Павло перебував у хоспісі.
Раніше в УНН повідомлялося, що дружина Джона Траволти померла від раку.