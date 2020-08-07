У Віктора Павліка помер син

"Забрав господь мого янгола!", - написала жінка.

Додамо, що саркому у сина артиста виявили у 2018-му році. Відтоді він переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але побороти тяжку хворобу не вдалося. У червні хлопець розповів, що припиняє лікування, але не припиняє боротьби та не полишає вірити в одужання.

Останні тижні Павло перебував у хоспісі.

Раніше в УНН повідомлялося, що дружина Джона Траволти померла від раку.