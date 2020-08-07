У Виктора Павлика умер сын
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сын певца Виктора Павлика, 21-летний Павел Павлик, ушел из жизни после нескольких борьбы с раком. Об этом сообщила на своей странице в Facebook мать парня Лора Созаева, передает УНН.
"Забрал Господь моего ангела!", - написала женщина.
Добавим, что саркому у сына артиста обнаружили в 2018-м году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но побороть тяжелую болезнь не удалось. В июне он рассказал, что прекращает лечение, но не прекращает борьбу и не оставляет верить в выздоровление.
Последние недели Павел находился в хосписе.
Ранее в УНН сообщалось, что жена Джона Траволты умерла от рака.