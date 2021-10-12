У відрах з-під морозива в Україну намагалися ввезти прекурсори

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” викрито групу, яка намагалася ввезти в Україну оптову партію псевдоефедрину — прекурсору для виготовлення психотропів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

Деталі

У п’яти зловмисників вилучено майже 80 кг “товару”. Його вартість на чорному ринку становить, у середньому, 12 млн грн.

Майже 400 тис. наркотичних пігулок контрабандисти приховали у власному багажі серед особистих речей, у тому числі у відрах з-під морозива.

Встановлено, що ділки переправляли прекурсори з однієї з африканських країн для продажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

“У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Хмельницькій області викрили представників понад 10 онлайн-аптек, які продавали фальсифіковані та заборонені до використання ліки.

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