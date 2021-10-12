В ведрах из-под мороженого в Украину пытались ввезти прекурсоры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Международном аэропорту “Борисполь” разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина — прекурсора для изготовления психотропов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг “товара”. Его стоимость на черном рынке составляет, в среднем, 12 млн грн.
Почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты скрыли в собственном багаже среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.
Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры с одной из африканских стран для продажи.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрания судом меры пресечения.
“В рамках уголовного провождения, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Хмельницкой области разоблачили представителей более 10 онлайн-аптек, которые продавали фальсифицированные и запрещенные к использованию лекарства.