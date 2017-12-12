Ізраїль завдав удару по Сектору Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави ізраїльські літаки та танки у понеділок завдали удар по кільком військовим об'єктам ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У відповідь на ракетний обстріл танки армії оборони Ізраїлю та ізраїльські повітряні сили націлилися на терористичні пости ХАМАС на півдні Сектору Гази”, — йдеться у Twitter-повідомленні речника ізраїльських сил оборони.
Палестинські ЗМІ також повідомляють, що ізраїльські повітряні сили завдали удару по середземноморському узбережжю.
Нагадаємо, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю у Секторі Гази та на території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими.