Израиль нанес удар по Сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства израильские самолеты и танки в понедельник нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“В ответ на ракетный обстрел танки армии обороны Израиля и израильские воздушные силы нацелились на террористические посты ХАМАС на юге Сектора Газы”, — говорится в Twitter-сообщении представителя израильских сил обороны.
Палестинские СМИ также сообщают, что израильские воздушные силы нанесли удар по средиземноморскому побережью.
Напомним, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в секторе Газа и на территории Палестинской Автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновениями с израильскими правоохранителями и военными.