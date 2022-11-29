У відповідь на агресію рф: НАТО посилює присутність від Балтійського до Чорного моря

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"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку у Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО, та виклики, спровоковані незаконною війною росії в Україні. У відповідь на агресію росії – НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", – заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО створює нові бойові групи, зокрема ту, яку очолює Франція в Румунії.

“Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо, а американські ракети Patriot посилюють ваш захист. Це посилає чіткий сигнал про те, що НАТО тут, і ми зробимо все необхідне, щоб захистити всіх членів Альянсу", – зазначив генсек.

Нагадаємо

Сьогодні під час засідання Ради міністрів НАТО у Бухаресті обговорять надання Україні боєприпасів, нового військового обладнання та підтримку енергетики.