У відповідь на агресію рф: НАТО посилює присутність від Балтійського до Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У відповідь на збройну агресію росії проти України НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Про це УНН пише із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Бухаресті.
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"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку у Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО, та виклики, спровоковані незаконною війною росії в Україні. У відповідь на агресію росії – НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", – заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО створює нові бойові групи, зокрема ту, яку очолює Франція в Румунії.
“Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо, а американські ракети Patriot посилюють ваш захист. Це посилає чіткий сигнал про те, що НАТО тут, і ми зробимо все необхідне, щоб захистити всіх членів Альянсу", – зазначив генсек.
Нагадаємо
Сьогодні під час засідання Ради міністрів НАТО у Бухаресті обговорять надання Україні боєприпасів, нового військового обладнання та підтримку енергетики.