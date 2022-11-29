В ответ на агрессию рф: НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В ответ на вооруженную агрессию россии против Украины НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
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"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО, и вызовы, спровоцированные незаконной войной россии в Украине. В ответ на агрессию россии – НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря ", – заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО создает новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция в Румынии.
“Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь, и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", – отметил генсек.
Напомним
Сегодня во время заседания Совета министров НАТО в Бухаресте обсудят предоставление Украине боеприпасов, нового военного оборудования и поддержку энергетики.