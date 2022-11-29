В ответ на агрессию рф: НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря

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"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО, и вызовы, спровоцированные незаконной войной россии в Украине. В ответ на агрессию россии – НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря ", – заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО создает новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция в Румынии.

“Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь, и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", – отметил генсек.

Напомним

Сегодня во время заседания Совета министров НАТО в Бухаресте обсудят предоставление Украине боеприпасов, нового военного оборудования и поддержку энергетики.