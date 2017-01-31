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У Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки

У Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Екстрене засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли, розпочалося у Відні. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.

"Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ", - зазначила вона.

При цьому прес-служба української місії в ОБСЄ повідомила, що постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання розповів про "швидке загострення ситуації в Авдіївці в результаті тривалого штурму гібридних російських військ".

"Російська сторона ігнорує запити щодо встановлення режиму припинення вогню в Авдіївці", - цитує І.Прокопчука прес-служба.

"Ми закликаємо держави-учасниці ОБСЄ активізувати політичний і дипломатичний тиск на Росію", - додав він.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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