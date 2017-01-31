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В Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки

В Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки

Киев • УНН

 • 11650 просмотра

 КИЕВ. 31 января. УНН. Экстренное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где не прекращаются вражеские обстрелы, началось в Вене. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

"Началось срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - отметила она.

При этом пресс-служба украинской миссии в ОБСЕ сообщила, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания рассказал о "быстром обострение ситуации в Авдеевке в результате длительного штурма российских гибридных войск".

"Российская сторона игнорирует запросы относительно установления режима прекращения огня в Авдеевке", - цитирует И.Прокопчука пресс-служба.

"Мы призываем государства-участники ОБСЕ активизировать политическое и дипломатическое давление на Россию", - добавил он.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций свыше 80 ракет из “Градов”.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

 

 

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