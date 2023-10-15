У Венеції закрили аеропорт та скасовували рейси через зграю чайок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Аеропорт Венеції був закритий понад годину, а рейси були перенаправлені в п'ятницю через присутність зграї чайок. Про це у суботу повідомило ВВС, пише УНН.
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Аеропорт Марко Поло в північно-східному італійському місті закрився о 09:45 за місцевим часом. Рейси були перенаправлені до Тревізо, Верони, Трієста та Мілана до відновлення нормального функціонування об 11:20.
Десять рейсів, які мали вилетіти з 09:40 до 12:15 у п'ятницю, були скасовані, як повідомляється на вебсайті аеропорту, а кілька інших затримано.
Зіткнення з птахами в аеропортах найчастіше трапляються під час зльоту та посадки та можуть завдати шкоди літакам.
Аеропорт Марко Поло перепросив перед пасажирами, які постраждали від збою.
Нагадаємо
В лондонському аеропорту Лутон 11 жовтня було призупинено всі рейси через пожежу, яка спалахнула на одній із автостоянок.