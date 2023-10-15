В Венеции закрыли аэропорт и отменяли рейсы из-за стаи чаек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Аэропорт Венеции был закрыт более часа, а рейсы были перенаправлены в пятницу из-за присутствия стаи чаек. Об этом в субботу сообщило ВВС, пишет УНН.
Детали
Аэропорт Марко Поло в северо-восточном итальянском городе закрылся в 09:45 по местному времени. Рейсы были перенаправлены в Тревизо, Верону, Триест и Милан до восстановления нормального функционирования в 11:20.
Десять рейсов, которые должны были вылететь с 09:40 до 12:15 в пятницу, были отменены, как сообщается на веб-сайте аэропорта, а несколько других задержаны.
Столкновения с птицами в аэропортах чаще всего случаются во время взлета и посадки и могут нанести ущерб самолетам.
Аэропорт Марко Поло принес извинения перед пассажирами, пострадавшими от сбоя.
Напомним
В лондонском аэропорту Лутон 11 октября были приостановлены все рейсы из-за пожара, который вспыхнул на одной из автостоянок.