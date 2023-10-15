В Венеции закрыли аэропорт и отменяли рейсы из-за стаи чаек

Детали

Аэропорт Марко Поло в северо-восточном итальянском городе закрылся в 09:45 по местному времени. Рейсы были перенаправлены в Тревизо, Верону, Триест и Милан до восстановления нормального функционирования в 11:20.

Десять рейсов, которые должны были вылететь с 09:40 до 12:15 в пятницу, были отменены, как сообщается на веб-сайте аэропорта, а несколько других задержаны.

Столкновения с птицами в аэропортах чаще всего случаются во время взлета и посадки и могут нанести ущерб самолетам.

Аэропорт Марко Поло принес извинения перед пассажирами, пострадавшими от сбоя.

Напомним

В лондонском аэропорту Лутон 11 октября были приостановлены все рейсы из-за пожара, который вспыхнул на одной из автостоянок.







