У Венесуелі в обіг надійшли нові банкноти номіналом від 500 до 20 тисяч боліварів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Венесуелі, що потерпає від економічної кризи, надійшли в обіг нові банкноти – від 500 до 20 тисяч боліварів, передає УНН з посиланням на Euronews.
Зазначається, що їхню появу зумовили високі темпи інфляції в країні, що сягає близько 500%. Аби придбати найнеобхідніше, венесуельцям доводиться розплачуватися пачками грошей.
Вартість нових купюр мінімальна. На чорному ринку за 20 тисяч боліварів дають лише 6 доларів.
“Гадаю, різниці немає. Ми займаємося тим, що викидаємо гроші на вулиці, провокуючи ще вищу інфляцію. Економічної ситуації, яка постійно погіршується, це не змінить. Поява нових банкнот призведе до нової хвилі інфляції та знецінення валюти”, – прогнозує житель Каракаса Ґуставо Кастільйо.
Повідомляється, що за прогнозами МВФ цьогоріч інфляція у Венесуелі може сягнути найвищих показників у світі – 1600%.
Як повідомляв УНН, уряд Венесуели продовжив термін обігу банкнот номіналом 100 боліварів до початку 2017 року.