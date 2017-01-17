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В Венесуэле в обращение поступили новые банкноты номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров

В Венесуэле в обращение поступили новые банкноты номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров

Киев • УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Венесуэле, страдающей от экономического кризиса, поступили в обращение новые банкноты - от 500 до 20 тыс. боливаров, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что их появление обусловили высокие темпы инфляции в стране, которая составляет около 500%. Чтобы приобрести самое необходимое, венесуэльцам приходится расплачиваться пачками денег.

Стоимость новых купюр минимальная. На черном рынке за 20 000 боливаров дают только 6 долларов.

"Думаю, разницы нет. Мы занимаемся тем, что выбрасываем деньги на улицы, провоцируя еще более высокую инфляцию. Экономической ситуации, которая постоянно ухудшается, это не изменит. Появление новых банкнот приведет к новой волне инфляции и обесцениванию валюты", - прогнозирует житель Каракаса Густаво Кастильо.

Сообщается, что по прогнозам МВФ в этом году инфляция в Венесуэле может достичь самых высоких показателей в мире - 1600%.

Как сообщал УНН, правительство Венесуэлы продлило срок обращения банкнот номиналом 100 боливаров до начала 2017 г.

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