В Венесуэле в обращение поступили новые банкноты номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Венесуэле, страдающей от экономического кризиса, поступили в обращение новые банкноты - от 500 до 20 тыс. боливаров, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что их появление обусловили высокие темпы инфляции в стране, которая составляет около 500%. Чтобы приобрести самое необходимое, венесуэльцам приходится расплачиваться пачками денег.
Стоимость новых купюр минимальная. На черном рынке за 20 000 боливаров дают только 6 долларов.
"Думаю, разницы нет. Мы занимаемся тем, что выбрасываем деньги на улицы, провоцируя еще более высокую инфляцию. Экономической ситуации, которая постоянно ухудшается, это не изменит. Появление новых банкнот приведет к новой волне инфляции и обесцениванию валюты", - прогнозирует житель Каракаса Густаво Кастильо.
Сообщается, что по прогнозам МВФ в этом году инфляция в Венесуэле может достичь самых высоких показателей в мире - 1600%.
Как сообщал УНН, правительство Венесуэлы продлило срок обращения банкнот номиналом 100 боливаров до начала 2017 г.