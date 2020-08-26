У Венедіктової збираються поглиблювати міжнародно-правове співробітництво з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У середу генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере співпрацю, зокрема у сфері безпеки, міжнародно-правового співробітництва та захисту інвестицій, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу генпрокурора.
"Ми готові розвивати нашу співпрацю у рамках українського законодавства. Зокрема, Офіс генерального прокурора поглиблюватиме міжнародно-правове співробітництво з Туреччиною. Також прокуратура, у межах своїх повноважень, зараз працює над захистом інвестицій. У нас створений спеціальний підрозділ, який відстежує та реагує на протиправні посягання на бізнес. Взаємодія з міжнародними партнерами та сприяння комфортному клімату для них – наш пріоритет", - заявила Венедіктова.
Посол, своєю чергою, зауважив, що Україна та Туреччина – стратегічні партнери та висловив готовність співпрацювати з Офісом генерального прокурора.
Як повідомляв УНН, Україна та Малайзія розширюватимуть співробітництво у політичній та економічній сферах.