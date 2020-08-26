Україна та Малайзія домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Україна та Малайзія розширюватимуть співробітництво у політичній та економічній сферах. Про це йшлось на зустрічі 25 серпня першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у т.ч. в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19”, — повідомили в пресслужбі.
За даними МЗС, Джапарова та Дато Раджа Реза висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проектів у сферах освіти, туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва.
“Окрему увагу було приділено порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму, а також мілітаризації півострову та Чорноморсько-Азовського регіону. Співрозмовники наголосили на необхідності залучення широкого кола мусульманських країн до участі у вирішенні проблем кримських татар в окупованому Криму. Зокрема, йшлося про освітні можливості для представників мусульман Кримського півострова”, — йдеться в повідомленні МЗС.
Окрім того, перша заступниця міністра відзначила важливість збереження міжнародного тиску на РФ та повідомила про ініціативу щодо створення формалізованого міжнародного майданчика — “Кримської платформи”, покликаного забезпечити координацію заходів України та іноземних партнерів на кримському напрямі, повідомляють дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше українська сторона запросила Німеччину приєднатися до міжнародної платформи щодо деокупації Криму.