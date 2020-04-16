У Венедіктової заявили про співпрацю з МКС для захисту прав звільнених з ОРДЛО українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Офіс генерального прокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом для захисту прав звільнених з тимчасово окупованих територій України громадян. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОГП, передає УНН.
“Сьогодні повернуто 20 громадян, які насильно утримувалися на окупованій території Донбасу представниками незаконних збройних формувань РФ. Офіс Генерального прокурора працює зі всіма звільненими українцями для підготовки та передачі доказів порушення міжнародного гуманітарного права до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Крім того, зі слів начальника Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Юрія Рудя, прокурори також забезпечать притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів на національному рівні.
“Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними особами. В результаті вдалось звільнити та повернути 20 наших громадян.