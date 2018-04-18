У Великій Британії почали сім розслідувань проти російського RT через "справу Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Британський медіа регулятор Ofcom відкрив сім нових розслідувань щодо телеканалу Russia Today через "питання належної неупередженості новинних і документальних програм RT", передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Відповідно до наших звичайних процедур, ми оприлюднимо результати цих розслідувань якомога швидше", - йдеться в повідомленні Ofcom.
Ofcom пообіцяв врахувати всі наявні свідчення, в тому числі результати розслідування і "майбутню поведінку власника ліцензії".
Як повідомляв УНН, у березні Ofcom направив TV Novosti лист про можливі санкції у зв'язку зі "справою Скрипаля".
Офіційний представник МЗС Марія Захарова пізніше заявила, що жодне британське ЗМІ не буде працювати в Росії, "якщо вони закриють RT". У свою чергу Роскомнагляд заявив про негайні дзеркальні заходи щодо британських ЗМІ в разі позбавлення ліцензії у Великобританії.