В Великобритании начали семь расследований против российского RT из-за "дела Скрипаля"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Британский медиа регулятор Ofcom открыл семь новых расследований по телеканалу Russia Today из-за "вопроса надлежащей беспристрастности новостных и документальных программ RT", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Согласно нашим обычным процедурам, мы обнародуем результаты этих расследований как можно скорее", - говорится в сообщении Ofcom.
Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".
Как сообщал УНН, в марте Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".
Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор заявил о неотложные зеркальные меры относительно британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании.