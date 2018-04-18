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В Великобритании начали семь расследований против российского RT из-за "дела Скрипаля"

Киев • УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Британский медиа регулятор Ofcom открыл семь новых расследований по телеканалу Russia Today из-за "вопроса надлежащей беспристрастности новостных и документальных программ RT", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Великобритании начали семь расследований против российского RT из-за "дела Скрипаля"

"Согласно нашим обычным процедурам, мы обнародуем результаты этих расследований как можно скорее", - говорится в сообщении Ofcom.

Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".

Как сообщал УНН, в марте Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор заявил о неотложные зеркальные меры относительно британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании.

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