В Великобритании начали семь расследований против российского RT из-за "дела Скрипаля"

"Согласно нашим обычным процедурам, мы обнародуем результаты этих расследований как можно скорее", - говорится в сообщении Ofcom.



Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".



Как сообщал УНН, в марте Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".



Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор заявил о неотложные зеркальные меры относительно британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании.



