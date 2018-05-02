У Великій Британії бізнес оголосив війну пластику
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Великій Британії понад 40 компаній, включаючи Coca-Cola, Nestle, Unilever і Procter & Gamble, зобов'язалися скоротити кількість використовуваного пластику, передає УНН з посиланням на Erie News Now.
Планується, що до 2025 року компанії, на які припадає близько 80% пластикової упаковки у Великій Британії, збільшать частку пластику, який переробляється, до 70%.
За підрахунками Єврокомісії, близько 40% пластику в Європі припадає саме на упаковку. У Великій Британії зараз лише 46% упаковки виробляється з пластику, який переробляється. Мета компаній, які увійшли у пакт, - довести цю частку до 70%, а до 2042 року - до 100%.
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, в тому числі пластикова.
Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема з пластиковими пляшками.
Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає депозитна система збору тари.
Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок у спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це своєю чергою зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.
В Україні така система запрацює, щойно народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.