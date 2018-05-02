В Великобритании бизнес объявил войну пластику

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 4322 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 17574 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 35901 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 63261 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 108204 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 84423 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 123312 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184560 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 276482 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202927 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.7м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 115404 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 107978 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 102019 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 83036 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 97672 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 50371 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 99818 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 375310 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 338196 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 423064 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 13323 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 24715 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 30981 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 66490 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 273744 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Великобритании бизнес объявил войну пластику

Киев • УНН

 • 6845 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Великобритании более 40 компаний, включая Coca-Cola, Nestle, Unilever и Procter & Gamble, обязались сократить количество используемого пластика, передает УНН со ссылкой на Erie News Now.

В Великобритании бизнес объявил войну пластику

Планируется, что к 2025 году компании, на которые приходится около 80% пластиковой упаковки в Великобритании, увеличат долю перерабатываемого пластика до 70%.

По подсчетам Еврокомиссии, около 40% пластика в Европе приходится именно на упаковку. В Великобритании сейчас лишь 46% упаковки производится из перерабатываемого пластика. Цель компаний, вошедших в пакт, - довести эту долю до 70%, а к 2042 году - до 100%.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара, в том числе пластиковая.

Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности с пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99