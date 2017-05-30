У вбитого в Києві чоловіка вистрілили 4 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В чоловіка, якого невідомий застрелив у Дарницькому районі столиці, виявили чотири вогнепальні поранення. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Особа чоловіка встановлена, це – киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в столиці невідомий застрелив чоловіка в Дарницькому районі столиці та зник із місця події автомобілем “Ауді”.
За інформацією поліції вбитим виявився радником керівника державного підприємства "Укрспирт".