В убитого в Киеве мужчину выстрелили 4 раза

"Личность мужчины установлена, это - киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что в столице неизвестный застрелил мужчину в Дарницком районе столицы и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди".

По информации полиции убитым оказался советником руководителя государственного предприятия "Укрспирт".