В убитого в Киеве мужчину выстрелили 4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. У мужчины, которого неизвестный застрелил в Дарницком районе столицы, обнаружили четыре огнестрельных ранения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Личность мужчины установлена, это - киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - говорится в сообщении.
Напомним, что в столице неизвестный застрелил мужчину в Дарницком районе столицы и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди".
По информации полиции убитым оказался советником руководителя государственного предприятия "Укрспирт".