У Василівці окупанти ввели комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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У Василівці російські окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023.
Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту, інформує Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо
У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину на 10 діб.