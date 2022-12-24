Херсонщина: окупанти ввели у Горностаївці цілодобову комендантську годину на 10 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину на 10 діб, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.
Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.