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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22460 перегляди

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У Вашингтоні шукають щасливчика, який виграв майже 5 млн дол. в лотерею

Київ • УНН

 • 7237 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Виграшний квиток американської лотереї "Lotto", джекпот якої склав 4,6 млн дол., був проданий в місті Порт Орчард (округ Кітсап, штат Вашингтон, США, - ред.), передає УНН з посиланням на місцеве видання Kitsap Sun.

У Вашингтоні шукають щасливчика, який виграв майже 5 млн дол. в лотерею

Повідомляється, що виграшний квиток був проданий в місцевому магазині Albertsons. Ім'я переможця поки не відомо.

Новоспеченому мільйонерові квиток обійшовся всього в 1 долар.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", найпопулярніша лотерея в Україні - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки української державної лотереї, а це: 279 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 20 тільки за 2017 рік.

Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. В будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.

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