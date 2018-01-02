У Вашингтоні шукають щасливчика, який виграв майже 5 млн дол. в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Виграшний квиток американської лотереї "Lotto", джекпот якої склав 4,6 млн дол., був проданий в місті Порт Орчард (округ Кітсап, штат Вашингтон, США, - ред.), передає УНН з посиланням на місцеве видання Kitsap Sun.
Повідомляється, що виграшний квиток був проданий в місцевому магазині Albertsons. Ім'я переможця поки не відомо.
Новоспеченому мільйонерові квиток обійшовся всього в 1 долар.
Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", найпопулярніша лотерея в Україні - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки української державної лотереї, а це: 279 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 20 тільки за 2017 рік.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. В будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.