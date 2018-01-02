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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Вашингтоне ищут счастливчика, который выиграл почти 5 млн долл. в лотерею

Киев • УНН

 • 7237 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Выигрышный билет американской лотереи "Lotto", джекпот которой составил 4,6 млн долл, был продан в городе Порт Орчард (округ Китсап, штат Вашингтон, США, - ред.), передает УНН со ссылкой на местное издание Kitsap Sun.

В Вашингтоне ищут счастливчика, который выиграл почти 5 млн долл. в лотерею

Сообщается, что выигрышный билет был продан в местном магазине Albertsons. Имя победителя пока не известно.

Новоиспеченному миллионеру билет обошелся всего в 1 доллар.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 279 миллионеров за всю историю существования лотереи и 20 только за 2017 год.

Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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