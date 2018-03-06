У Варшаві заперечили заборону контактів зі США

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Інформація про заборону двосторонніх контактів з Польщею не відповідає дійсності. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, коментуючи інформацію щодо санкцій, введених США проти Польщі, передає УНН з посиланням на PAP.

“Це неправда. Такого типу ультиматуму не було, американська сторона послідовно висловлювала, що не дивно для нас, свої побоювання та питання стосовно закону про ІПН, навіть на етапі проектування. Вони досі мають сумніви, і ми контактуємо з американськими дипломатами, контакти вільні від мови ультиматумів”, — сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи існувала будь-яка можливість зустрічі президентів США та Польщі Дональда Трампа і Анджея Дуди до того, як зміниться закон про боротьбу з дифамацією, Ціхоцький зазначив, що “таких планів немає”.

Прес-секретар польського уряду Джоанна Копчинська також зазначила PAP, що стратегічна співпраця країни зі США “не знаходиться під загрозою, дипломатичні зв’язки залишаються на тому ж рівні”.

Представник додала, що ситуацію можна підтвердити, зокрема, нещодавнім візитом до Вашингтона заступника міністра закордонних справ Марека Мажеровського та візит до США міністра Кшиштофа Щерського, голови Представництва Президента, яке відбудеться пізніше цього тижня.

Нагадаємо, раніше Onet з посиланням на відповідні документи повідомив, що Сполучені Штати Америки заборонили двосторонні контакти на високому рівні з Польщею в Білому домі через польський закон про Інститут національної пам’яті.

Як повідомляв УНН, 1 березня вступили в силу зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”.

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