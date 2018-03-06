В Варшаве опровергли запрет контактов со США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Информация о запрете двустороннего сотрудничества с Польшей не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, комментируя информацию о санкциях, введенных США против Польши, передает УНН со ссылкой на PAP.
"Это неправда. Такого типа ультиматума не было, американская сторона последовательно высказывала, что неудивительно для нас, свои опасения и вопросы относительно закона об ИНП, даже на этапе проектирования. Они до сих пор сомневаются, и мы контактируем с американскими дипломатами, контакты свободны от языка ультиматумов", - сказал министр.
Отвечая на вопрос, существовала ли возможность встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды до того, как изменится закон о борьбе с диффамацией, Цихоцкий отметил, что "таких планов нет".
Пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчинская также отметила PAP, что стратегическое сотрудничество страны со США "не находится под угрозой, дипломатические связи остаются на том же уровне".
Представитель добавила, что ситуацию можно подтвердить, в частности, недавним визитом в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Марека Мажеровского и визит в США министра Кшиштофа Щерского, главы Представительства Президента, которое состоится позже на этой неделе.
Напомним, ранее Onet со ссылкой на соответствующие документы сообщил, что Соединенные Штаты Америки запретили двусторонние контакты на высоком уровне с Польшей в Белом доме из-за польского закона об Институте национальной памяти.
Как сообщал УНН, 1 марта вступили в силу изменения в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии".