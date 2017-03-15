У Варшаві відкрили сквер імені В.Стуса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У столиці Польщі відкрили сквер імені визначного українського поета Василя Стуса. Про це повідомила у своєму мікроблозі у Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
«У Варшаві відкриття скверу імені Василя Стуса. Польща стала першою країною Європи, де в такий спосіб увічнено пам'ять українського поета», – написала М.Беца.
На фото, які вона опублікувала, видно, що на відкритті скверу був присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Нагадаємо, сьогодні П.Клімкін разом із главою МЗС Польщі Вітольдом Ващиковським узяв участь у відкритті українсько-польського форуму партнерства у Варшаві.