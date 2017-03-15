В Варшаве открыли сквер имени В.Стуса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В столице Польши открыли сквер имени выдающегося украинского поэта Василия Стуса. Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"В Варшаве открытие сквера имени Василия Стуса. Польша стала первой страной Европы, где таким образом увековечена память украинского поэта", - написала М.Беца.
На фото, которые она опубликовала, видно, что на открытии сквера присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Напомним, сегодня П.Климкин вместе с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским приняли участие в открытии украинско-польского форума партнерства в Варшаве.