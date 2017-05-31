У Варшаві розшукують неповнолітню українку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Поліція розшукує 13-річну українку Мирославу Крицун, яка у суботу вийшла з дому на варшавській Волі і відтоді її родина втратила із нею зв’язок, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Зазначається, що на момент зникнення дівчина була вдягнена у вузькі чорні джинси, чорну сорочку і чорні кросівки з білою підошвою.
“М.Крицун має близько 160 см на зріст і важить близько 50 кг. Дівчинка має струнку будову тіла, світле, пряме, довге волосся. При собі у дівчини був мобільний телефон,” — повідомила поліція.
Крім того, правоохоронці закликали кожного, хто може мати будь-яку інформацію, що допомогла б у встановленні місця перебування 13-річної українки, звернутися до Комісаріату поліції на варшавській Волі на вул.Житня 36.
Як повідомляв УНН, більше 50% поляків підтримують надання притулку українцям з Донбасу.