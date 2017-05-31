В Варшаве разыскивают несовершеннолетнюю украинку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Полиция разыскивает 13-летнюю украинку Мирославу Крицуна, которая в субботу вышла из дома на варшавской Воле и с тех пор ее семья потеряла с ней связь, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Отмечается, что на момент исчезновения девушка была одета в узкие черные джинсы, черную рубашку и черные кроссовки с белой подошвой.
"М.Крицун имеет около 160 см и весит около 50 кг. Девочка имеет стройную телосложение, светлые, прямые, длинные волосы. При себе у девушки был мобильный телефон ", - сообщила полиция.
Кроме того, правоохранители призвали каждого, кто может иметь любую информацию, которая помогла бы в установлении местонахождения 13-летней украинском, обратиться к Комиссариата полиции на варшавской Воле на вул.Житня 36.
Как сообщал УНН, более 50% поляков поддерживают предоставление убежища Украинская из Донбасса.