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У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На центральній площі Варшави у Польщі чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він піднявся на пам'ятник жертвам Смоленської трагедії 2010 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Деталі

Інцидент трапився на площі Пілсудського у Варшаві за день до парламентських виборів у Польщі. За неофіційною інформацією, чоловік мав бомбу і він погрожував себе підірвати. Також він мав рюкзак. Після переговорів з поліцією чоловік все ж таки зліз із меморіалу і здався правоохоронцям.

На прес-конференції представник Головного управління поліції Варшави — Сільвестр Марчак повідомив, що були задіяні великі сили, оскільки у повідомленнях, відправлених до поліції, вказувалося навіть на можливу загрозу життю людей на площі. Пілсудський. Він не розкрив жодних подробиць про мотиви цієї людини та її національності. Він також наголосив, що з’ясування мотивів зараз має ключове значення для поліції.

Цитата

"Рюкзак буде перевірено спеціальним роботом та проскановано. Дії продовжуються. Тільки коли ми отримаємо інформацію про те, що це безпечно, ми відновимо рух на майдані. Зараз я не можу підтвердити, що знаходиться в рюкзаку, — додав Марчак.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

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