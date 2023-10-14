В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя посреди площади
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На центральной площади Варшавы в Польше мужчина угрожал взорвать себя. Перед этим он поднялся на памятник жертвам Смоленской трагедии 2010 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
Инцидент произошел на площади Пилсудского в Варшаве за день до парламентских выборов в Польше. По неофициальной информации, у мужчины была бомба и он угрожал себя взорвать. Также он имел рюкзак. После переговоров с полицией мужчина все же слез с мемориала и сдался правоохранителям.
На пресс-конференции представитель Главного управления полиции Варшавы Сильвестр Марчак сообщил, что были задействованы большие силы, поскольку в сообщениях, отправленных в полицию, указывалось даже на возможную угрозу жизни людей на площади. Пилсудский. Он не раскрыл никаких подробностей о мотивах этого человека и его национальности. Он также подчеркнул, что выяснение мотивов сейчас имеет ключевое значение для полиции.
Цитата
"Рюкзак будет проверен специальным роботом и просканирован. Действия продолжаются. Только когда мы получим информацию о том, что это безопасно, мы возобновим движение на площади. Сейчас я не могу подтвердить, что находится в рюкзаке, — добавил Марчак.
Дополнение
Президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы в стране на 15 октября.