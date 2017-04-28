У вантажі турецьких томатів виявлено карантинний організм
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За останні два тижні зафіксовано три випадки надходження в пункт пропуску на державному кордоні України “Порубне” (Чернівецька обл.) вантажів томатів свіжих, турецького походженням. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Як повідомили у прес-службі, ці вантажі були повернені Головною державною інспекцією з насінництва, карантину та захисту рослин Республіки Білорусь у зв’язку з виявленням карантинного організму південноамериканської томатної молі (Tuta absoluta Meyr.).
“Після відмови у завезенні до Білорусі, суб’єкти господарювання (власники вантажів) намагалися завезти зазначені вантажі на територію України за фітосанітарними сертифікатами, виданими для України. Після дослідження товаросупровідних документів встановлено, що заражені вантажі підлягали поверненню до країни-експортера Туреччини”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві відзначили, що згідно з переліком регульованих шкідливих організмів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2006 р. № 716 “Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів” південноамериканська томатна міль Tuta absoluta Meyr. є карантинним шкідливим організмом для України.
Так, статтею 36 Закону України “Про карантин рослин” визначено, що імпортні та транзитні вантажі повинні бути вільні від карантинних організмів.
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Таким чином, державні фітосанітарні інспектори України прийняли рішення щодо повернення до Туреччини заражених карантинним організмом вантажів із томатами, про що повідомлено Національну організацію із карантину і захисту рослин (НОКЗР) Туреччини.