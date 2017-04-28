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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В грузах турецких томатов выявлен карантинный организм

Киев • УНН

 • 14452 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За последние две недели зафиксировано три случая поступления в пункт пропуска на государственной границе Украины "Порубное" (Черновицкая обл.) грузов томатов свежих, турецкого происхождения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Держпродспоживслужбы.

В грузах турецких томатов выявлен карантинный организм

Как сообщили в пресс-службе, эти грузы были возвращены Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь в связи с выявлением карантинного организма южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Meyr.).

"После отказа в завозе в Беларусь, субъекты хозяйствования (владельцы грузов) пытались завезти указанные грузы на территорию Украины по фитосанитарным сертификатам, выданным для Украины. После исследования товаросопроводительных документов установлено, что зараженные грузы подлежали возвращению в страну-экспортера Турцию", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно перечню регулируемых вредных организмов, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 29.11.2006 г.. № 716 "Об утверждении Перечня регулируемых вредных организмов", американская томатная моль Tuta absoluta Meyr. является карантинным вредным организмом для Украины.

Так, статьей 36 Закона Украины "О карантине растений" определено, что импортные и транзитные грузы должны быть свободны от карантинных организмов.

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Таким образом, государственные фитосанитарные инспекторы Украины приняли решение о возвращении в Турцию зараженных карантинным организмом грузов с томатами, о чем сообщено Национальная организация по карантину и защите растений (НОКЗР) Турции.

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