ВАКС розпочав дослідження доказів щодо справи директора Запорізького титано-магнієвого комбінату

КИЇВ. 10 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала дослідження доказів у справі щодо розгляду апеляційної скарги на виправдувальний вирок стосовно директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, якого обвинувачували у розтраті майже 500 млн грн, виділених на модернізацію підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.