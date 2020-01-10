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ВАКС розпочав дослідження доказів щодо справи директора Запорізького титано-магнієвого комбінату

ВАКС розпочав дослідження доказів щодо справи директора Запорізького титано-магнієвого комбінату

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала дослідження доказів у справі щодо розгляду апеляційної скарги на виправдувальний вирок стосовно директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, якого обвинувачували у розтраті майже 500 млн грн, виділених на модернізацію підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Так, колегія суддів задовольнила клопотання прокурорів САП щодо повторного дослідження усіх доказів, заявлених у суді першої інстанції, а також повторного допиту всіх свідків у справі. За результатами засідання досліджено 6 томів матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Також, завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко повідомив журналісту УНН, що у справі понад 20 томів матеріалів.

Окрім того, повідомляється, що розгляд апеляційної скарги продовжиться 13 та 14 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 29 травня 2019 року Заводський суд Запорізької області виніс виправдувальний вирок у справі директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака через відсутність складу злочину.

Як повідомлялося раніше, 23 вересня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) за зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб.

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