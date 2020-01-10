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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114624 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120349 просмотра

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5 марта, 15:54 • 118793 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 137616 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108833 просмотра

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5 марта, 08:58 • 109916 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132048 просмотра

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ВАКС начал исследование доказательств по делу директора Запорожского титано-магниевого комбината

ВАКС начал исследование доказательств по делу директора Запорожского титано-магниевого комбината

Киев  •  УНН

 • 16924 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала исследования доказательств в деле по рассмотрению апелляционной жалобы на оправдательный приговор в отношении директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняли в растрате почти 500 млн грн, выделенных на модернизацию предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП относительно повторного исследования всех доказательств, заявленных в суде первой инстанции, а также повторного допроса всех свидетелей по делу. По результатам заседания исследовано 6 томов материалов", - говорится в сообщении.

Также, заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко сообщил журналисту УНН, что в деле свыше 20 томов материалов.

Кроме того, сообщается, что рассмотрение апелляционной жалобы продолжится 13 и 14 февраля 2020 года.

Напомним, 29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака за отсутствия состава преступления.

Как сообщалось ранее, 23 сентября 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) за злоупотребление служебным положением.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК", согласно договору об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 млн грн. Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц.

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