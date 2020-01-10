ВАКС начал исследование доказательств по делу директора Запорожского титано-магниевого комбината
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала исследования доказательств в деле по рассмотрению апелляционной жалобы на оправдательный приговор в отношении директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняли в растрате почти 500 млн грн, выделенных на модернизацию предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП относительно повторного исследования всех доказательств, заявленных в суде первой инстанции, а также повторного допроса всех свидетелей по делу. По результатам заседания исследовано 6 томов материалов", - говорится в сообщении.
Также, заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко сообщил журналисту УНН, что в деле свыше 20 томов материалов.
Кроме того, сообщается, что рассмотрение апелляционной жалобы продолжится 13 и 14 февраля 2020 года.
Напомним, 29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака за отсутствия состава преступления.
Как сообщалось ранее, 23 сентября 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) за злоупотребление служебным положением.
Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК", согласно договору об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 млн грн. Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц.