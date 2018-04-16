У вагоні харківського метро знайшли шумову гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У метрополітені Харкова 15 квітня знайшли невідомий предмет, який виявився страйкбольною шумовою гранатою. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"15 квітня близько 22:40 у вагоні електропотягу на станції метро "Перемога" громадяни виявили предмет конусної форми з чекою", - зазначили в поліції.
Евакуювали 70 осіб, при цьому рух поїздів не зупинявся. Усі потяги прямували до станціїї метро "Олексіївська".
"За даними фахівців вибухотехнічної служби, знайдений предмет є страйкбольною шумовою гранатою. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень", - розповіли у відділі комунікації.
Нагадаємо, через повідомлення про замінування будівлі Білгород-Дністровського міськрайонного суду в Одеській області евакуювали 30 осіб.