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У вагоні харківського метро знайшли шумову гранату

У вагоні харківського метро знайшли шумову гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У метрополітені Харкова 15 квітня знайшли невідомий предмет, який виявився страйкбольною шумовою гранатою. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"15 квітня близько 22:40 у вагоні електропотягу на станції метро "Перемога" громадяни виявили предмет конусної форми з чекою", - зазначили в поліції.

Евакуювали 70 осіб, при цьому рух поїздів не зупинявся. Усі потяги прямували до станціїї метро "Олексіївська".

"За даними фахівців вибухотехнічної служби, знайдений предмет є страйкбольною шумовою гранатою. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень", - розповіли у відділі комунікації.

Нагадаємо, через повідомлення про замінування будівлі Білгород-Дністровського міськрайонного суду в Одеській області евакуювали 30 осіб.

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