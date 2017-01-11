У В.Лутковської пояснили, за яких умов відбудеться зустріч з Р.Сущенком та Є.Пановим

На питання журналіста, коли В.Лутковська зможе відвідати Р.Сущенка та Є.Панова, М.Чаплига відповів, що українська сторона постійно висловлює бажання зустрітися з українськими політв’язнями, і пояснив за яких умов така зустріч можлива.

“Ми таке побажання висловлюємо постійно. Просимо про це російського омбудсмена. Взамін, російський омбудсмен просить відвідати громадян Росії в Одесі і ми не проти цього, але в нас є відмінності в законодавстві. Україна ратифікувала факультативний протокол проти катувань, в рамках якого створено національний превентивний механізм проти катувань, функція якого покладена на офіс уповноваженого. Тому в нашій силі рішенням уповноваженого організувати подібний візит, наприклад, російського омбудсмена до наших місць несвободи. У Росії трошки інакше, вони не ратифікували подібний факультативний протокол, відтак, для того, щоб відвідати осіб, які перебувають під слідством, а не відбувають покарання, треба отримувати, навіть російському омбудсмену, відповідні погодження в різних інстанціях, а тим паче, якщо це слідство хоче відвідати наприклад український омбудсмен”, — зазначив М.Чаплига.

Крім того, повідомив представник В.Лутковської зазначив, що російський омбудсмен Т.Москалькова наразі займається організацією зустрічі утримуваних на території РФ Р.Сущенка та Є.Панова з українськими правозахисниками.

“З боку Тетяни Миколаївни (Москалькової — ред.) ми сподіваємося, що їй вдасться (організувати візит В.Лутковської до Р.Сущенка та Є.Панова — ред.). Наразі вона опрацьовує цю тему, їй треба багато чого поузгоджувати зі своїми інстанціями. Сподіваємося, що ці узгодження будуть ефективними та результативними. Але в цьому питання ми не сильно на неї тиснемо, розуміємо, що вона і сама зацікавлена в тому щоб подібний гуманітарний коридор існував, щоб вона могла відвідувати громадян РФ на нашій території, а ми могли відвідувати наших громадян на території РФ. Розуміючи важливість цього, ми впевнені в тому, що вона робить максимально все, що може”, — додав М.Чаплига.

Нагадаємо, Є.Панов перебуває під вартою через підозру Федеральною службою безпеки Росії в причетності до підготовки диверсії та терактів на анексованому півострові, а українського журналіста Р.Сущенка ФСБ Росії звинувачує у шпигунстві і роботі на українську розвідку.