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У В.Лутковской объяснили, при каких условиях состоится встреча с Р.Сущенком и Е.Пановим

Киев • УНН

 • 11597 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской объяснили, когда она сможет посетить находящихся в России украинского журналиста Романа Сущенка и подозреваемого в подготовке диверсий Евгения Панова. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга.

На вопрос журналиста, когда В.Лутковская сможет посетить Р.Сущенка и Е.Панова, М.Чаплыга ответил, что украинская сторона постоянно выражает желание встретиться с украинскими политзаключенными, и объяснил при каких условиях такая встреча возможна.

"Мы такое пожелание выражаем постоянно. Просим об этом российского омбудсмена. Взамен, российский омбудсмен просит посетить граждан России в Одессе и мы не против этого, но у нас есть различия в законодательстве. Украина ратифицировала факультативный протокол против пыток, в рамках которого создан национальный превентивный механизм против пыток, функция которого возложена на офис уполномоченного. Поэтому в нашей силе решением уполномоченного организовать подобный визит, например, российского омбудсмена до наших мест несвободы. В России несколько иначе, они не ратифицировали подобный факультативный протокол, поэтому, для того, чтобы посетить лиц, находящихся под следствием, а не отбывают наказание, надо получать, даже российскому омбудсмену, соответствующие согласования в различных инстанциях, а тем более, если это следствие хочет посетить например украинский омбудсмен ", - отметил М.Чаплыга.

Кроме того, сообщил представитель В.Лутковской отметил, что российский омбудсмен Т.Москалькова сейчас занимается организацией встречи удерживаемых на территории РФ Р.Сущенка и Е.Панова с украинскими правозащитниками.

"Со стороны Татьяны Николаевны (Москальковой - ред.) мы надеемся, что ей удастся (организовать визит В.Лутковской к Р.Сущенка и Е.Панову - ред.). Сейчас она обрабатывает эту тему, ей надо многое согласовывать со своими инстанциями. Надеемся, что эти согласования будут эффективными и результативными. Но в этом вопросе мы не сильно на нее давим, понимаем, что она и сама заинтересована в том, чтобы подобный гуманитарный коридор существовал, чтобы она могла посещать граждан РФ на нашей территории, а мы могли посещать наших граждан на территории РФ. Понимая важность этого, мы уверены в том, что она делает максимально все, что может ", - добавил М.Чаплыга.

Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на аннексирован  полуострове, а украинского журналиста Р.Сущенка ФСБ России обвиняет в шпионаже и работе на украинскую разведку .

Украинские Национальные Новости

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