У Туркменістані стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Туркменістані стався землетрус магнітудою 4,9. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований за 38 кілометрів від Тюркменбаші, з населенням в 68 тис. жителів, та за 268 кілометрів від Баку, що в Азербайджані, з населенням в 1,1 млн жителів.
Епіцентр залягав на глибині 49 кілометрів.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, у Мексиці стався землетрус.