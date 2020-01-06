В Туркменистане произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.
Эпицентр залегал на глубине 49 километров.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, в Мексике произошло землетрясение.