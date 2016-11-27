У Туреччині звільнили затриману кореспондентку BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Туреччині звільнили затриману у суботу кореспондентку Хатіс Камер, яка працює на BBC. Про це повідомляє WDR, передає УНН.
Як зазначається, за інформацією родини Х.Камер, її звинуватили у підтримці терористичної організації Робітничої партії Курдистану (РПК).
Також повідомляється, що Х.Камер має курдське походження та проживає у місті Діярбакир.
Родина і адвокат кореспондентки припускають, що причиною затримання може бути висвітлення у зарубіжних ЗМІ проблем, неприємних для Туреччини.
Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання у Туреччині двох кореспондентів, які працюють на іноземні новинні видання BBC та “Голос Америки”.
Турецька влада затримання не коментує.