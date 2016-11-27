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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Турции освободили задержанную корреспондентку BBC

Киев • УНН

 • 7991 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Турции освободили задержанную в субботу корреспондентку Хатис Камер, которая работает на BBC. Об этом сообщает WDR, передает УНН.

В Турции освободили задержанную корреспондентку BBC

Как отмечается, по информации семьи Х.Камер, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

Также сообщается, что Х.Камер имеет курдское происхождение и проживает в городе Диярбакыр.

Семья и адвокат корреспондентки предполагают, что причиной задержания может быть освещение в зарубежных СМИ проблем, неприятных для Турции.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Турции двух корреспондентов, работающих на иностранные новостные издания BBC и "Голос Америки".

Турецкие власти задержание не комментируют.

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