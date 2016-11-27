В Турции освободили задержанную корреспондентку BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Турции освободили задержанную в субботу корреспондентку Хатис Камер, которая работает на BBC. Об этом сообщает WDR, передает УНН.
Как отмечается, по информации семьи Х.Камер, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).
Также сообщается, что Х.Камер имеет курдское происхождение и проживает в городе Диярбакыр.
Семья и адвокат корреспондентки предполагают, что причиной задержания может быть освещение в зарубежных СМИ проблем, неприятных для Турции.
Напомним, ранее стало известно о задержании в Турции двух корреспондентов, работающих на иностранные новостные издания BBC и "Голос Америки".
Турецкие власти задержание не комментируют.