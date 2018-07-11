У Туреччині затримано чотири рейси, якими мали повернутися 543 українці

“Здавалося, що проблеми з затримкою термінів повернення українських туристів з-за кордону врегульовані: протягом 3 діб 994 українці повернулися з Тунісу. Це стало можливим завдяки злагодженим управлінським рішенням авіакомпанії „Браво“, не зважаючи на те, що фінансові питання у її взаємовідносинах з туроператором залишалися невирішеними. Представники авіакомпанії „Браво“ були досяжними, а комунікація — конструктивною”, — зазначив начальник управління консульського забезпечення.

Він підкреслив, що у форс-мажорних обставинах немає часу для з’ясування проблемних питань між суб’єктами туристичного ринку. За таких обставин необхідно діяти невідкладно і заради громадян України.

“Але історія продовжується. Станом на 16:00 11.07.2018 р., у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України на Батьківщину. Знову авіаперевізник (не „Браво“) і туроператор з’ясовують, хто перед ким зобов’язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців. Консул України виїхав на місце до Анталії для забезпечення комунікації відповідальних сторін з пасажирами — громадянами України з метою швидкого повернення українців додому. Але консул не має повноважень зобов’язати сторони конфлікту врегулювати ситуацію. Вирішити це питання можуть і повинні сторони, що брали на себе зобов’язання надати пакет достойних туристичних послуг громадянам України”, — наголосив Кирилич.

Як повідомляв УНН, українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти з Туреччини.